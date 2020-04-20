Беларусь и Россия не договорились о тарифах на транспорт газа 4 20.04.2020, 18:32

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Очередные переговоры провалены.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в понедельник констатировал, что вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС остается нерешенным, пишет interfax.by.

"Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Как сообщалось, Лукашенко в ходе рабочей встречи членов высшего «евразийского экономического совета» 14 апреля предложил президенту РФ Путину рассмотреть вопрос адаптации цены на газ к резкому изменению экономической конъюнктуры. По итогам встречи ЕЭК сообщила, что Беларусь и РФ проведут двусторонние консультации по тарифам на транспортировку газа, об итогах консультаций планировалось проинформировать членов совета ЕЭК на заседании 20 апреля.

Лукашенко тогда заявил, что при резком изменении экономической конъюнктуры цена на газ должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей.

В прошлый понедельник правитель Беларусь заявил, что РФ в качестве помощи могла бы снизить до мировой цену на поставляемый газ.

Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для страны должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тыс. кубометров.

Позднее министерство энергетики Белааруси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для Беларуси в 2020 году.