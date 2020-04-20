В Минской области возник новый очаг заражения коронавирусом

В Минской области возник новый очаг заражения коронавирусом3
- 20.04.2020, 19:24
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Заражение обнаружили в доме-интернате.
Читатели телеграм-канала «Баста» сообщают о новом очаге коронавируса в городе Червень Минской области. Заражение обнаружено в «Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития».
- Имеются заболевшие Covid-19 в Червенском детском доме-интернате. Подтверждены случаи как у детей, так и взрослых, - сообщает читатель.
Телеграм-канал дозвонился в администрацию дома-интерната.
- Я вам не имею права давать информацию, обращайтесь в исполком. Подтвердить не могу, опровергнуть тоже, - заявила женщина, ответившая на звонок по телефону, указанному на сайте учреждения.
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