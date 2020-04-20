Анджей Дуда: Не может быть так, чтобы цену за кризис платили рядовые граждане 4 20.04.2020, 20:42

Анджей Дуда

Президент Польши считает, что невзирая на экономические трудности, необходимо сохранить все социальные программы.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не подпишет ни одного закона, который мог бы аннулировать программу «Семья 500+» или повысить возраст выхода на пенсию по причине плохой экономической ситуации, передает «Польское радио».

Глава государства подписал специальную декларацию «Защитим Польшу Плюс» в присутствии главы своего Программного штаба Беаты Шидло.

Анджей Дуда признал, что в настоящее время в Польше наступил кризис, вызванный эпидемией коронавируса, но, по его мнению, следует сохранить все прежние социальные программы, принятые за последние 5 лет:

«Я скажу одно: хочу сохранить «Польшу Плюс», независимо от того, есть кризис или нет. Не может быть так, чтобы цену за кризис платили рядовые граждане. Экономические вопросы должны решаться таким образом, чтобы государство справлялось с трудностями. Невзирая на ограничения, людям надо создать условия для нормальной работы, и семьям - для нормальной жизни».

Президент напомнил, что Конституция РП опирается на принцип социальной рыночной экономики.