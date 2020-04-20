Le Figaro: Иммунитет после COVID-19 остается под вопросом 2 20.04.2020, 21:58

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Коллаж: РБК-Украина

Eсть люди, у которых после выздоровления повторно обнаруживается вирус.

"(...) Можно ли снова заболеть после первого заражения Sars-Cov-2, вирусом COVID-19? Профессор Жан-Франсуа Дельфрэсси, президент Ученого совета, на прошлой неделе в интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica хладнокровно заявил, что "продолжительность жизни антител, защищающих от COVID-19, очень коротка". Через несколько дней во время слушаний в Сенате иммунолог добавил, что "могут возникнуть явления реактивации", сообщает Le Figaro (перевод — inopressa.ru).

"Гипотеза о том, что выздоровевшие люди остаются уязвимыми к новому коронавирусу, чего, похоже, опасается профессор Дельфрэсси, ставит под вопрос целесообразность "паспортов иммунитета", которые некоторые страны хотят выдать бывшим больным, чтобы те могли свободно передвигаться. Прежде всего, такая гипотеза уменьшает шансы на приобретение коллективного иммунитета", - говорится в статье.

"(...) Поскольку Sars-Cov-2 является совершенно новым вирусом, следует признать, что мы еще не знаем, будут ли иммунизированы все инфицированные люди, особенно те, у кого не было симптомов, не знаем мы и того, на каком уровне это произойдет и на какой период времени", - предупреждает Марк Элуа, руководитель лаборатории по обнаружению патогенов в Институте Пастера.

"(...) Исследование, недавно опубликованное на сайте MedRxiv (еще не подтвержденное научным советом), подняло еще один вопрос. Ученые из Фуданьского университета в Шанхае изучили сыворотку крови 175 выздоравливающих больных. По данным их исследования, у подавляющего большинства вырабатывались антитела через 10-15 дней после появления симптомов. Однако у 30% из них уровень антител оказался особенно низким, а у 10 пациентов уровень был нулевым, - указывает издание. "Пациенты вышли из больницы вылеченным, вполне вероятно, что в борьбе с вирусом участвуют другие аспекты иммунного ответа", - отмечается в ученой заметке Национального института здравоохранения и медицинских исследований.

"(...) Кроме этого, шанхайское исследование позволяет сделать вывод о том, что пожилые пациенты (которых, как известно, это заболевает поражает особенно сильно) имеют самые высокие уровни антител. Означает ли это, что люди с незначительными или отсутствующими симптомами не защищены от повторного заражения? - задумывается издание. - Арно Морис, ведущий научный сотрудник Института интегративной клеточной биологии, в этом сомневается: "Как правило, встреча с вирусом вызывает реакцию памяти, которая станет предохранителем в будущем", - говорит он. - Сам факт того, что в крови не обнаружены антитела, не означает, что организм не сможет защитить себя в случае повторного заражения".

"Последняя причина для беспокойства: есть люди, у которых после выздоровления повторно обнаруживается вирус. Такие примеры описывались в Южной Корее и Китае. По мнению экспертов, вполне вероятно, что это явное "повторное заражение" на самом деле связано с границей погрешности тестов на коронавирус", - указывает Le Figaro.

"Возможно также, что у этих людей во время фазы выздоровления произошел отскок вирусной нагрузки (иными словами, вновь проявились остатки не искорененного вируса)", - подчеркивает Этьен Декроли, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра в лаборатории Структуры и функций биологических макромолекул в Марселе.