Под Кобрином произошла вспышка коронавируса 20.04.2020, 22:29

3,420

Заражены милиционер, священник и осужденные «химики».

Сегодня телеграм-каналу «Баста» стало известно о вспышке коронавируса под Кобрином. Заражение обнаружено у милиционера и у одного из осужденных «химиков» из исправительного учреждения открытого типа в деревне Лущики,

Местная жительница рассказала подробности:

- Заражены один милиционер, как минимум один из отбывающих наказание на «химии» в Лущиках, один священник из Остромчиц – деревни, расположенной рядом с Лущиками. У всех подтвержден коронавирус. Там, на «химии» около 120 человек, анализы брали у всех, у одного из них, у того, кого подтвердилось заражение, не было симптомов. Некоторые из «химиков» – в больнице в Кобрине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.