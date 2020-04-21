Умер легендарный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк

Умер легендарный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк1
- 21.04.2020, 18:34
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Более трех десятков своих победных боев он заканчивал в первом раунде нокаутом.
В Бобруйске умер известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк. Ему было 69 лет, сообщает пресс-служба Белорусской федерации бокса. Березюк — двукратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса. После завершения спортивной карьеры с 1977-го работал тренером, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.
Известно, что в детстве Анатолий Березюк серьезно занимался гимнастикой, греблей, но в итоге отдал предпочтение боксу. Его называют легендарным, уникальным боксером. Более трех десятков своих победных боев он заканчивал в первом раунде нокаутом.