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Умер легендарный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк

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  • 21.04.2020, 18:34
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Умер легендарный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк
Анатолий Березюк
фото сайта: bobruisk.ru

Более трех десятков своих победных боев он заканчивал в первом раунде нокаутом.

В Бобруйске умер известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк. Ему было 69 лет, сообщает пресс-служба Белорусской федерации бокса. Березюк — двукратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса. После завершения спортивной карьеры с 1977-го работал тренером, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

Известно, что в детстве Анатолий Березюк серьезно занимался гимнастикой, греблей, но в итоге отдал предпочтение боксу. Его называют легендарным, уникальным боксером. Более трех десятков своих победных боев он заканчивал в первом раунде нокаутом.


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