Вспышка COVID-19 в Лиде: администрация больницы забаррикадировалась, есть умершие 15 23.04.2020, 9:26

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Одним из очагов коронавируса стал Лидский музыкальный колледж.

Источники в Лидской центральной районной больнице сообщают о том, что по данным на 21 апреля в ней лежали 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Есть умершие, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В Лидской ЦРБ на 21 апреля было 34 положительных результата на короновирус. Вчера в реанимации было 5 человек. Двое на ИВЛ. Один из них умер, мужчина старше 60 лет. Он поступил вчера утром с тяжелой пневмонией, сразу в реанимацию, результатов теста на Covid-19 еще нет. Врачам информацию не доводят. Все в тайне. Администрация ЦРБ забаррикадировала входы столами, чтобы никто к ним не попал», - пишет сотрудник больницы.

Один из очагов коронавируса обнаружен в Лидском государственном музыкальном колледже.

«Подтвержден диагноз «коронавирус» у одного из преподавателей Лидского государственного музыкального колледжа. Она заразилась от отца, когда была у него в гостях в Дятловском районе. Тот умер, а учительница ходила на работу несколько дней, пока и у нее не поднялась температура. Сейчас она в больнице, весь колледж знает, но боится возразить директору», - пишет работник колледжа.

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