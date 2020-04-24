На заводе «Белшины» в Бобруйске – новая вспышка коронавируса 8 24.04.2020, 8:59

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Фото: bobruisk.ru

Сколько всего зараженных, не знает даже начальство предприятия.

На заводе "Белшины" в Бобруйске выявлены новые случаи коронавируса, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Подтвержден коронавирус на заводе крупногабаритных шин компании "Белшина". Заболела сотрудница сборочного цеха, женщина 56 лет. Ждут санстанцию, все моют, драют, - пишет читатель канала из Бобруйска.

"В инфекционном корпусе Бобруйской центральной больницы около 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, которые работают на "Белшине". Часть из них госпитализировали еще в начале апреля, часть – позже, после подтверждения тестов. При этом пациентов, у которых заболевание проходит безсимптомно, поотправляли по домам.

Сегодня утром двоих работников забрали из домов. Сколько всего зараженных – даже начальство "Белшины" не знает", - сообщает другой подписчик канала, работающий на "Белшине".

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