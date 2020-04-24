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Церкви, самолеты и стадионы переделывают в больницы для пациентов с COVID-19

  • 24.04.2020, 17:58
Церкви, самолеты и стадионы переделывают в больницы для пациентов с COVID-19

Журналисты показали впечатляющие фотографии со всего мира.

Из-за наплыва пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему миру говорят о нехватке мест в больницах. Чтобы ослабить нагрузку, власти переоборудуют военные базы, торговые центры, выставочные площадки и даже круизные корабли под госпитали, сообщает «Настоящее время».

1. В Нью-Йорке места под инфицированных коронавирусом выделили в кафедральном соборе Иоанна Богослова на Манхэттене

2. В Сербии для пациентов переоборудовали военную базу

3. В китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, власти отдали под лечение инфицированных местный стадион

4. Во Франции заболевших коронавирусной инфекцией пациентов отправляли домой в другие части страны на специальных скоростных поездах

5. Во Франции часть пациентов также перевозили из одного города в другой на борту военного самолета

6. В конце марта Германия направила в итальянский город Бергамо военный самолет Medivac, чтобы вывезти оттуда часть пациентов и разгрузить работу итальянских больниц

7. В итальянской Генуе в больницу переоборудовали один из пассажирских кораблей

8. В Нидерландах под госпиталь отдали концертную площадку Ahoy, на которой должен был пройти европейский музыкальный конкурс Евровидение в мае этого года. Его отменили из-за пандемии

9. В Иране под госпитали переоборудовали некоторые торговые центры

10. Также в Тегеране пациентам отдали большой выставочный центр

11. Помещения выставки EXPO отдали коронавирусным больным и в пакистанском городе Лахор

12. Власти Нью-Йорка, где находится эпицентр заболевания в США, переоборудовали под больницу одну из крупнейших в городе площадок – конференц-центр Якоба Явица

13. В столице Македонии Скопье для людей с подозрением на коронавирус военные развернули мобильный госпиталь


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