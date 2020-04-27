Житель Столбцов: Коронавирусом или пневмонией в городе заражен каждый третий

Житель Столбцов: Коронавирусом или пневмонией в городе заражен каждый третий2
- 27.04.2020, 10:12
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Оздоровительные лагеря переоборудовали для заразившихся СOVID-19.
Житель Столбцов рассказал Telegram-каналу "Баста!" о ситуации с распространением инфекции.
- Заболевший каждый третий.
- Каждый третий из семнадцати тысяч жителей Столбцов?
- Да. Просто никто об этом не знает. Ходят и все. В центральной районной больнице все забито сейчас в лагерях местных, здесь, в оздоровительных, все лежат.
- В лагерях?
- Лагерь "Теремок", лагерь "Неман"…
- Это уже не в городе, а в районе?
- Да, в районе, перестроили, сделали.
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