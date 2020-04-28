«В Столбцах и в самом деле все плохо, на кладбище много новых могил» 28.04.2020, 7:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Клиника забита больными коронавирусом, заражены медики и местная милиция.

«В Столбцах и в самом деле все плохо», - пишет в «Фейсбуке» белорусская журналистка Любовь Лунева.

«На местном кладбище очень много новых могил. На некоторых даже цветы еще не завяли. Судя по табличкам, пик приходится на 20-е числа. И есть молодые люди среди умерших.

Больница вся забита. Врачи там живут по сути. Местные милиционеры, гаишники тоже подхватили. Их на самоизоляцию отправили. Эпидемиолог, главврач, прокурорские... Много людей заразились».