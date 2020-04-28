Парад в Минске не состоится? Коронавирус поразил роту почетного караула 25 28.04.2020, 9:38

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Заражены и военнослужащие части 04147 в Минске.

Новые случаи коронавируса обнаружены среди военнослужащих в Минске – в войсковой части 04147 и в Роте почетного караула спецназа Внутренних войск МВД, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Я работаю на территории войсковой части 04147. Есть новые случаи заражения. Военные химики делают везде обработку хлоркой. 120-я отдельная гвардейская механизированная Рогачевская бригада, 56-й отдельный полк связи", - сообщает подписчик.

"Рота почетного караула из части 3214 позавчера сразу после репетиции парада отправлена на изоляцию. Есть заболевшие. Роту отселили в помещение спортивного зала", - пишет читатель.

Общественный активист Олег Корбан сообщил в соцсетях, что репетиции парада, в которой должна была принимать участие и Рота почетного караула из войсковой части 3214, вчера не было, несмотря на то, что улицы для нее были перекрыты.

"Парад отменили? Такой была сегодняшняя репетиция парада в Минске (тренировка роты почетного караула). Неожиданно для многих ее отменили, что-то пошло не так", - пишет он и публикует фото.

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