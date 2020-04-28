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Официально: В монастыре, который посещал Лукашенко, вспыхнул коронавирус

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  • 28.04.2020, 15:59
  • 5,733
Официально: В монастыре, который посещал Лукашенко, вспыхнул коронавирус
Лукашенко в Ляденском монастыре
Фото: белта

Монастырь в Малых Лядах закрыт для посещения.

В деревне Малые Ляды Смолевичского района есть мужской монастырь, а на его территории – Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем. Еще вчера сообщалось, что в монастыре обнаружены случаи коронавируса. Сегодня же эту информацию «Свабодзе» подтвердили в БПЦ.

Сейчас монастырь закрыт для посещения. Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин пояснил, что в монастыре есть люди с выявленным вирусом, но точное их количество назвать не смог.

Напомним, на Пасху Александр Лукашенко зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме. Он пообщался и поздравил верующих с праздником.


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