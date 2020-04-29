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Люди в Столбцах клянут Лукашенко

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  • 29.04.2020, 7:34
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Люди в Столбцах клянут Лукашенко
Фото: svaboda.org

Журналистка рассказала о катастрофической ситуации в городе.

В Беларуси на региональном уровне возник еще один эпицентр COVID-19: ситуация с коронавирусом начала выходить из-под контроля в городе Столбцы (Минский район).

«В Столбцах и в самом деле все плохо. На местном кладбище очень много новых могил», - написала вчера в социальных сетях известная белорусская журналистка Любовь Лунева. В интервью Charter97.org она рассказала подробности эпидимической ситуации в райцентре:

- Катастрофическая ситуация в Столбцах начала складываться еще с конца марта. Как я поняла, тогда еще толком никто не насторожился, ведь в те дни Лукашенко было сказано, что в стране «все нормально, все под контролем».

Мы не знаем, почему у нас очаги COVID-19 вспыхивают то в одном, то в другом районе. Возможно, это обусловлено тем, что какой-то районный центр находится ближе к оживленной трассе. Также в некоторых райцентрах многие жители работают в Минске: они каждый день ездят в тесных маршрутках туда и назад, ведь карантина нет.

Во всяком случае я собственными глазами видела в маленьком городке, где всего лишь 17 тысяч населения, как часто подъезжала «скорая помощь» к приемному покою Столбцовской районной больницы. Примерно так же часто «скорые» приезжают в Центральную больницу скорой помощи в Минске. Только Минск - это почти 3-миллионный мегаполис, а Столбцы - маленький городок.

Местные жители в Столбцах каждый день видят, как развивается вспышка эпидемии и как растет количество умерших - особенно с 20-х чисел апреля, когда были зафиксированы наиболее частые случаи смертей. Они рассказали, что людей хоронят не только на городских кладбищах: некоторых везут в близлежащие деревни, чтобы традиционно похоронить рядом со своими предками. Поэтому умерших в Столбцах значительно больше, чем можно судить только по новым могилам на городском кладбище.

Конкретной информации о количестве умерших добиться крайне сложно, тем более что у нас во всех государственных СМИ звучит рефреном: «умерли в силу ряда хронических заболеваний».

В Столбцах каждый столкнувшийся с COVID-19 человек говорит, что самое преступное в этой ситуации - не сообщать точное число умерших и заболевших.

Многие из местных рассказывали журналистам, что с человека берут подписку о том, чтобы он не рассказывал другим, что инфицирован. Это просто абсурд: такие люди будут поневоле заражать остальных и ситуация только усугубится.

Режим самоизоляции для заболевших в Столбцах тоже весьма своеобразный. Человек не может гулять в парке, но он имеет право ходить в магазин, в аптеку или поликлинику. А что такое этот сельский магазин, куда можно ходить? Это небольшое здание, где все местные встречаются, обсуждают какие-то новости и при этом они стоят впритык в очереди к одному или двум продавцам. Лучшей среды для распространения инфекции и не придумаешь.

- Как высокая смертность от COVID-19 в Столбцах сказалась на настроениях местных жителей?

- Я не припомню, чтобы у нас когда-то была настолько взрывоопасная социальная ситуация в стране. Все, как один, обвиняют власти, и не только местные - наоборот, главным образом винят Лукашенко и руководство страны. Это заметно везде.

Причем, обвиняют не боясь, на камеру. Раньше люди могли сказать: знаете, вы камеру уберите, тогда я вам скажу. Теперь такого нет, все стало с точностью до наоборот.

Люди в Столбцах однозначно настроены против власти. И чем дольше эта ситуация длится, тем больше растет недовольство людей. Местные жители в Столбцах говорили нам: как можно верить газетам местного исполкома, если чиновники откровенно врут о коронавирусе? Люди говорят об этом вслух, не стесняясь, заявляют на камеру: «Надоел этот бардак, сколько можно, за кого нас держат?».

Еще меньше они сдерживаются, говоря о Лукашенко. Ведь он же сказал, что «вирусов не видно, значит их нет». «Православный атеист» призывает людей ходить в храмы… И сам он поперся туда - и где теперь те священники, которые были с Лукашенко на пасхальной службе? Их изолировали из-за того, что в монастыре в Малых Лядах обнаружили коронавирус. Мы помним прямую трансляцию из Жировичей: ни одного человека в маске, кроме охранников. Думаю, что скоро даст о себе знать и Слоним.

Все задаются вопросом: зачем Лукашенко делает это во время эпидемии? Когда мы проводим опросы на улицах, очень многие люди говорят весьма нелицеприятные вещи в его адрес. Чуть ли не каждый третий заявляет, что старики и инвалиды стали для правителя ненужным балластом и он решил от них избавиться. Зачем платить пенсии и пособия, когда эти люди просто физически исчезнут, а останутся только рабочие руки? Как бы это цинично ни звучало, но это дает представление о том, что люди сейчас думают о Лукашенко.

- Что происходит в местной больнице? Как эпидемия в Столбцах ударила по врачам?

- Там комментария получить не удалось. Во-первых, врачи ничего не говорят, во-вторых - есть проблема туда попасть. Мы сняли, как на крыльцо больницы выходят люди в противочумных костюмах. Видно по походке и по другим деталям, что врачи в городе очень уставшие.

Невозможно сказать, сколько точно людей находится внутри. Местные говорят, что забирают очень многих. Может, людей забирают и по другим причинам, может, у кого-то аппендицит лопнул… В этой ситуации самым логичным шагом было бы просто сообщать населению, что да, у нас столько-то людей поступило с аппендицитами, сломанной ногой, а сколько-то - с коронавирусом. Но когда людям говорят, что «у нас этих вирусов нет, никто от этого не умирает», а они видят, что больница переполнена, что каждый день с 6 утра до 23 вечера на местном кладбище кого-то хоронят - конечно, это сеет панику.

Город опустел. Мы видели только одного человека, которые ехал на велосипеде в маске по пустынной улице. Страх настолько засел в головах, что люди сидят по домам и выходят на улицы в самых исключительных случаях.

- Заразились ли представители милиции и власти?

- Да, местные рассказали, что много милиционеров подхватило инфекцию, в том числе и работники ГАИ. Говорят, что среди заболевших есть и работники военкомата, и работники прокуратуры, и эпидемиолог, и главврач больницы…

Эпидемия коснулась всех. Местные жители об этом хорошо осведомлены, потому что в маленьком городе все на виду, начальство все знают. Говорят, что даже два пионерских лагеря выделили, чтобы поселить этих людей на режим самоизоляции.

В этой ситуации больше всего удивляет, что в Столбцы сейчас можно въехать совершенно свободно. Более того, там все работает - даже кафе, просто там нет людей. Белорусы настолько привыкли не рассчитывать на власти, что сами читают новости и понимают, что не надо ходить в эти заведения.

Поэтому самая главная задача сейчас для независимых журналистов - это показывать объективную картину и говорить правду. Вообще, эпидемия коронавируса в Беларуси - это тот случай, когда все находится в руках народа. Наш народ оказался гораздо мудрее, чем про него думали власти.

То, что сегодня делают центральная власть и власть местная, которая выполняет приказы сверху - это просто преступно. Другого слова здесь не подберешь. Это даже не халатность, даже не незнание - это именно осознанное преступление. Пусть не рассказывают потом, что «они не знали». Не обязательно быть эпидемиологами, химиками или биологами, чтобы понимать, что во время эпидемии делать все наоборот и тем самым способствовать ее распространению - это преступление.


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