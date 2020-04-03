Глава минского офиса Всемирного банка призвал белорусов оставаться дома 3 3.04.2020, 7:47

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ФОТО: REUTERS

Иначе медицинские службы не справятся с COVID-19.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер призвал граждан оставаться дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского офиса банка.

Несмотря на то что службы здравоохранения выполняют свои профессиональные обязанности, общество в целом также должно помочь предотвратить распространение вируса. В основном это означает, что нужно информировать людей о необходимости оставаться дома. Если белорусы не будут оставаться дома, то службы здравоохранения Беларуси будут перегружены. Если белорусы не будут оставаться дома, то все усилия белорусских врачей и медсестер, а также все средства для покупки оборудования будут недостаточными для предотвращения большого количества смертей, — заявил Алекс Кремер.

2 апреля совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение странам региона Европы и Центральной Азии 486 млн долларов на борьбу с последствиями COVID-19 для здоровья населения и экономики, напоминает tut.by.