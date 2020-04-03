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Лукашенко уволил замглавы МЧС

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  • 3.04.2020, 9:38
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Лукашенко уволил замглавы МЧС

Генерал отправлен в запас «по болезни».

Лукашенко принял кадровое решение, касающееся руководящего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщают naviny.by.

Как сообщает пресс-служба диктатора, сегодня Лукашенко освободил генерал-майора внутренней службы 50-летнего Геннадия Ласуту от должности заместителя министра — он уволен в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

В должности замминистра офицер служил с октября 2009-го.

8 февраля 2013-го Лукашенко присвоил полковнику Ласуте звание генерала, «золотые» погоны были ему вручены через пару недель на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества.


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