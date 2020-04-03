Литва запретила въезд всех легковых автомобилей из Беларуси и России 3.04.2020, 10:44

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На грузовой транспорт ограничение не распространяется.

Литва запретила с пятницы въезд на свою территорию легковых автомобилей из России и Беларуси из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, пишет ТАСС.

«Из России и Беларуси в Литву после полуночи [пятницы] не разрешается въезд ни через один контрольный пункт, — приводит его слова агентство BNS. — На грузовой транспорт это не распространяется».

Как пояснил Мишутис, въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через пограничные пункты «Калвария-Будзиск» на границе с Польшей и «Салочяй-Гренцтале» на границе с Латвией. Через них в Литву могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через республику, а также те иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт может следовать в Литву через другие пункты пограничного контроля на границах с Россией, Беларусью, Латвией и Польшей без ограничений, указано в сообщении. Ограничения связаны с карантином в связи с пандемией коронавируса, который продлен до 13 апреля.