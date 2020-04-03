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Северная Македония стала 30-м членом НАТО

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  • 3.04.2020, 10:50
Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Принятию страны в альянс предшествовал долгий процесс, включавший смену ее названия.

Министры иностранных дел НАТО в четверг приветствовали Северную Македонию как нового члена альянса, положив конец долгому процессу, который включал смену названия страны, сообщает «Голос Америки».

«Мы приветствуем Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО», – заявили министры после видеоконференции, в которой министр иностранных дел Северной Македонии стал полноправным участником.

Северная Македония подняла свой флаг над штаб-квартирой НАТО в Бельгии ранее на этой неделе.

Члены НАТО подписали договоренность о вступлении страны в альянс после того, как был разрешен давний спор с Грецией о ее названии. Македония стала называться Северной Македонией.


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