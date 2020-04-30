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Разведка США: Коронавирус не был создан искусственно

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  • 30.04.2020, 19:05
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Разведка США: Коронавирус не был создан искусственно

Американская разведка продолжает искать источник пандемии.

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Национальной разведки США, передает РБК.

В частности, в заявлении говорится о согласии с широким научным консенсусом вокруг того, что COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным коронавирусом.

"Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.


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