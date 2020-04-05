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Фотофакт: В Витебске пациентов с подозрением на коронавирус перевозят без защитных капсул

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  • 5.04.2020, 9:52
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Фотофакт: В Витебске пациентов с подозрением на коронавирус перевозят без защитных капсул
Фото: Сергей Серебро

Какой будет цена халатности?

4 апреля в Витебске активно возили пациентов между инфекционной больницей и диагностическим центром, они перемещались без изолирующих капсул.

Корреспондент «Народных новостей Витебска» наблюдал, как один и тот же автомобиль скорой медицинской помощи (это видно по регистрационному номеру) с интервалом примерно в 20 минут доставлял в Витебский областной клинический диагностический центр пациентов из Витебской областной клинической инфекционной больницы.

Фото: Сергей Серебро

На этот раз пациенты перемещались самостоятельно, без каталок с изолирующими капсулами, только в медицинских масках. В диагностическом центре эти люди находились немногим более пяти минут. Сопровождавший их медперсонал, а также принимавшие медики были в противочумных костюмах, респираторах и защитных очках. А вот водитель «скорой» — только в медицинской маске.

Фото: Сергей Серебро
Фото: Сергей Серебро

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