Врач из Испании: Белорусская власть не потянет COVID-19 5 5.04.2020, 11:18

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Болезнь может принять катастрофические пропорции для людей и экономики.

Белорусский врач-травматолог Алексей Носов из Испании, заразившийся коронавирусом, в интервью «Белсату» описывает свои симптомы, советует, как защищаться от заразы, а также рассказывает, почему белорусская власть не потянет COVID-19.

- Как Вы себя чувствуете?

- Я чувствую себя неплохо. Все симптомы можно описать словами «немножко» и «чуть-чуть». Легкое сдавливание в грудной клетке, легкое покашливание, легкое сдавливание висков, но первым симптомом у меня была потеря обоняния. Таким образом я это все заметил. Температуры нет.

- Вам повезло, Вы заболели в довольно легкой форме и лечитесь дома. Что можно предложить людям, которые будут вынуждены бороться с вирусом самостоятельно, ведь понятно, что больницы не могут принять всех пациентов.

- Вы правы, есть несколько форм болезни.

Конечно, есть смысл в гигиене. Вирус не летуч, для перемещения он использует жидкости. Сам вирус похож на шарик, который бросаешь в мишень. Я советую делать солевой раствор: на стакан воды столовая ложка соли и можно добавить пару капель йода. Этим вы хорошо прополощете носоглотку, особенно если вы откуда-то возвращаетесь и надо почиститься. Последние пару лет все китайцы пьют из термоса горячую воду. Они делают это и на работе и дома.Китайские эпидемиологии тоже говорят, что надо постоянно пить воду и промывать носоглотку.

- Поможет ли карантин?

- Если мы сохраним правила карантина, мы сохраним много жизней, в том числе и пожилых людей и ослабленных болезнями. Потому карантин действует. В Испании, Италии пострадало больше всего людей из-за контакта. У них привычка целоваться при встрече, постоянно обниматься. Потому очень много заражений произошло до вступления в карантин.

- Теперь в Испании жесткий карантин, все закрыто, ходить в ближайшие магазины можно только за самым необходимым. Достигла ли Испания пика болезни?

- Главная битва с этим вирусом происходит в научно-исследовательских лабораториях, а не в госпиталях. Наша задача дожить до вакцины. Соответственно минимальное количество зараженных людей соответствуетмаксимальному количеству спасенных жизней. Не бойтесь, соблюдайте правила.

- Из того, что Вы видели, какой инцидент больше всего впечатлил вас?

- Количество заражений тоже зависит от региона. Больше всего их в Мадриде, Каталонии. Я нахожусь в Валенсии. За свои дежурство я максимум госпитализировал шесть человек. Они были не тяжелые, но уже спневмонией. Все были в пожилом возрасте. Смертность по всей Испании наблюдается, но в некоторых городах меньше, а в некоторых больше. Пока непонятно на пике мы или нет. В один день есть обнадеживающие результаты, в другой – похуже. Смысл в том, чтобы сплотиться и не заразиться. И карантин – это палка о двух концах. Это не только спасение жизней, но и экономический аспект.

- Что Вы думаете о том, что происходит в Беларуси?

- Смысл в том, что власть не понимает, о чем идет речь. Они боятся паники, и это понятно. Власть не потянет COVID-19 ни физически, ни экономически… Удобных для Лукашенко людей надо поменять на профессионалов.

К сожалению, в нашей стране это невозможно. Пока люди пишут о случаях, которые не подтверждаются врачами, пока власти скрывают реальные статистические данные, мы не на карантине, как единственная европейская страна, кроме Швеции. Все это способствует тому, что болезнь может принять катастрофические пропорции для людей и экономики.

Дело не в статистике. Надо знать, что это за вирусы, как он распространяется, как от него защититься. Белорусам не впервой выполнять нормы и указания. Соблюдайте дистанцию, пользуйтесь средствами гигиены, делайте влажную уборку. Уважайте друг друга, потому что смысл в том, что если я ношу защиту, я защищаю и других. Тот, кто смеется и ходит без маски, может быть бессимптомным носителем и заражать других пожилых людей, людей с ослабленным здоровьем.