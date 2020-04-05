COVID-19 в Витебске: женщина со слезами на глазах рассказывает о заболевшей дочери

COVID-19 в Витебске: женщина со слезами на глазах рассказывает о заболевшей дочери15
- 5.04.2020, 12:25
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Крик души жительницы областного центра.
Телеграмм-канал «Баста» опубликовал видео из Витебска. Жительница областного центра со слезами на глазах рассказывает о заболевшей дочери:
- Ребята, крик души, Витебск, сегодня у моей дочери подтвердился диагноз, пневмония, дочку отвезла сейчас в больницу, нашу, первую городскую, трестовскую. Дочка учится в Ветеринарной академии, у них были лекции по сто человек, и они ничего не предприняли до сих пор. Дети учатся! Говорить даже не могу. Ребенок лёг – никому не нужен, никто даже не пришел, ничего делать не хотят. Врачи кричат: Отойдите! Не подходите к нам! Лежите в своей палате!
Не выходите ребята, это все очень серьезно, не выходите из дома. Это просто ужас. Не знаю, как мы это переживем.