COVID-19 в Витебске: женщина со слезами на глазах рассказывает о заболевшей дочери 15 5.04.2020, 12:25

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Крик души жительницы областного центра.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал видео из Витебска. Жительница областного центра со слезами на глазах рассказывает о заболевшей дочери:

- Ребята, крик души, Витебск, сегодня у моей дочери подтвердился диагноз, пневмония, дочку отвезла сейчас в больницу, нашу, первую городскую, трестовскую. Дочка учится в Ветеринарной академии, у них были лекции по сто человек, и они ничего не предприняли до сих пор. Дети учатся! Говорить даже не могу. Ребенок лёг – никому не нужен, никто даже не пришел, ничего делать не хотят. Врачи кричат: Отойдите! Не подходите к нам! Лежите в своей палате!

Не выходите ребята, это все очень серьезно, не выходите из дома. Это просто ужас. Не знаю, как мы это переживем.