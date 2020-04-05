Людей массово свозят в больницы: новая информация о коронавирусе из регионов Беларуси 23 5.04.2020, 13:54

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Сведения, которые подтвердились из разных источников.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал новую информацию о коронавирусе из регионов Беларуси. Пока публикуется только то, что журналисты смогли подтвердить из разных источников.

Брест. Несколько сообщений о том, что ночью массово привозили людей в областную больницу.

«Заполняют областную. Привозили сегодня ночью из Бреста, Столина, Жабинки. Обычных больных раньше еще раскидали по другим больницам и в Кобрин», - пишет житель города.

«В областную больницу массово поступают люди с пневмонией, всему медперсоналу приказано молчать, ничего не озвучивать нигде и никому», - сообщает читатель из Бреста.

Сморгонь. Центральную районную больницу готовят к приему пациентов.

«Освободили два больших корпуса под зараженных коронавирусом (хирургическое и детское отделения)», - сообщает читатель.

Ждановичи. Несколько сообщений об очаге в санатории «Пралеска».

«Мы с женой уехали за город на дачу в самоизоляцию. Сегодня в 20.30 позвонил отцу и узнал, что он в карантине. В санатории «Пралеска» в Ждановичах, где он работает, умер сотрудник от коронавируса», - пишет читатель «Басты».

«Санаторий «Пралеска». Отец на карантине, сегодня взяли мазок, сказали ждать 4 дня», - еще одно сообщение.

«От коронавируса умер электрик, работавший в санатории «Пралеска». Есть еще зараженные. Санаторий сейчас на карантине. Человек пять, как минимум, забрали «скорые», - пишет очевидец.

Могилев. Жителей города с подозрением на Covid-19 свозят в три больницы.

«Забирают людей из города и района, везут в тубдиспансер, «инфекционку» на Березовской, госпиталь ветеранов», - пишет читатель из областного Могилева.

«Ночью привезли несколько пневмоний», - сообщает источник, работающий в Могилевской инфекционной больнице.

Молодечно. Центральную районную больницу готовят к приему пациентов.

«ЦРБ готовят на прием коронавируса. Освобождают этажи центрального корпуса. Пациентов или выписывают или переводят в другие отделения», - пишет житель Молодечно.