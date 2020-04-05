Огнен Ролович: Безумие, что в Беларуси продолжают играть в футбол 5 5.04.2020, 15:27

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Иллюстрационное фото

Форвард «Минска» прокомментировал продолжение чемпионата во время эпидемии коронавируса.

Форвард "Минска" Огнен Ролович прокомментировал продолжение чемпионата Беларуси на фоне пандемии коронавируса, сообщает pressball.by.

"Это безумие, что мы единственные, кто играет в футбол. В Беларуси все ведут себя так, будто эта проблема не имеет большого значения, будто мы не должны бояться. Здесь странный менталитет: если ты боишься коронавируса, то ты не мужчина.

Трудно сосредоточиться на футболе. Ты не знаешь, где ходил твой соперник перед игрой, с кем общался. У тебя контракт с клубом, а потому ты не можешь отказаться от участия в матчах и тренировках, ведь тебе нужно заботиться о своей семье. В общем, я нахожусь словно меж двух огней.

Думаю, если бы футболисты голосовали, 90% высказались бы за прекращение чемпионата.

Иногда мне кажется, что мне посчастливилось играть в такое время, все сейчас смотрят на Беларусь, и мы можем продемонстрировать свои навыки. Но порой ты думаешь: Господи, вирус ведь повсюду, а мы продолжаем играть. В такие моменты становится немножко страшно", — цитирует Роловича Daily Mail.