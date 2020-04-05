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Под Витебском произошла вспышка коронавируса

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  • 5.04.2020, 15:46
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Под Витебском произошла вспышка коронавируса

Людей свозят в витебские больницы.

В Шумилинском районе у двух человек тестирование выявило наличие коронавируса, оба — жители райцентра, пишет сайт news.vitebsk.cc.

Жителей Шумилино с диагностированным COVID-19 госпитализировали в одну из больниц Витебска, сообщил главный санитарный врач района Кристина Афанасьева.

К контактам 1-го уровня медики отнесли 6 человек, которые изолированы в медучреждения области, подготовленные для приема таких людей.

Кроме того еще 52 человека в Шумилино объявлены контактами 2-го уровня, они находятся под медицинским наблюдением.


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