Россияне на пике кризиса забрали из банков вклады 2 5.04.2020, 17:28

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Жители РФ закрывают депозиты в крупнейших банках.

В РФ обострение ситуации с распространением коронавируса в середине марта привело к повышенной волатильности банковских вкладов, пишет kasparov.ru.

По предварительным данным, с 15 по 25 марта вклады населения РФ в банках снизились на 2% (с исключением влияния изменения валютного курса).

Впрочем, как показал оперативный мониторинг крупнейших банков, ближе к концу месяца "ситуация стабилизировалась", пишет ЦБ.

Значит ли это, что вклады вернулись к росту или замедлилось их сокращение, в обзоре не уточняется.

Согласно последнему обзору банковского сектора, на 1 марта россияне держали на счетах и вкладах в банках 30,8 трлн рублей (более поздних данных пока нет). В таком случае отток в 2% составил бы 616 млрд рублей.

Напомним, после предложения президента РФ Владимира Путина взимать налог с доходов по вкладам банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты.