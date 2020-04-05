«Белпочта» ввела изменения в работе 1 5.04.2020, 18:13

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Они коснутся посетителей объектов почтовой связи.

«Белпочта» временно приостанавливает оказание сервисов по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки, пишет tut.by. Такая возможность была предусмотрена пакетами услуг «E-commerce» и «E-commerce MAX». В организации поясняют изменения стремлением свести к минимуму время контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками «Белпочты».

«Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуем приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой и соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи», — говорится на сайте «Белпочты».