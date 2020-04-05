Трамп: В ближайшие недели США переживут самое тяжелое время с момента начала пандемии 5.04.2020, 19:43

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Количество смертей от COVID-19 увеличится.

В ближайшие две недели в Соединенных Штатах ожидается увеличение количества жертв коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters (перевод — gordonua.com).

По его словам, страна переживет "самые тяжелые две недели пандемии".

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты приближаются "к ужасному времени". "Вероятно, мы никогда не видели ничего подобного. Может быть, только во время Первой или Второй мировой войны", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,2 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, 66,5 тыс. умерли.

В США на данный момент подтверждено 312 тыс. случаев COVID-19 (неделю назад в Штатах было около 100 тыс. заболевших), умерли более 8,5 тыс. человек, выздоровели более 15 тыс.