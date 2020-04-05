Папа Франциск отметил Вербное воскресенье в пустом соборе Святого Петра в Ватикане 3 5.04.2020, 19:59

1,347

Фото: Reuters

Однако миллионы людей могли смотреть мессу по телевидению или через Интернет.

Папа Римский Франциск отметил Пальмовое (Вербное) воскресенье в пустом соборе Святого Петра. В обстановке, которую можно было бы назвать сюрреалистической, понтифик призвал людей, пытающихся справиться с пандемией коронавируса, не беспокоиться о том, чего недостает им самим, но постараться облегчить страдания других, передает «Голос Америки».

Папа Франциск возглавил мессу Пальмового воскресенья, которая проходила без участия паствы из-за распространения коронавируса COVID-19.

Эта служба, которая дает начало Страстной неделе, завершающейся Пасхой, обычно привлекает десятки тысяч человек на площадь Святого Петра, украшенную оливковыми и пальмовыми деревьями. Обычно она включает длинную процессию кардиналов, священников и верующих с пальмовыми ветвями в руках.

На этот раз она проводилась у второстепенного алтаря, позади главного, который обычно использует Франциск. На ней присутствовало лишь около 25 человек, включая нескольких помощников, монахинь и небольшой хор. Все соблюдали принцип социального дистанцирования.

Символическая процессия была лишь несколько метров в длину. В собор привезли несколько оливковых деревьев в горшках.

Однако миллионы людей могли смотреть мессу по телевидению или через Интернет. Церкви по всему миру провели аналогичные виртуальные службы из-за ограничений на собрания.

Находясь в отдалении, Франциск слушал, как три священника зачитывают евангельское повествование о том, как Иисус Христос вошел в Иерусалим и был провозглашен Мессией.

Страстная неделя знаменует период, когда христиане вспоминают о событиях, связанных с ключевыми догматами своей веры – что Христос был предан, распят и воскрес из мертвых.

В своей проповеди Франциск призвал слушателей обратиться к Богу «в условиях трагической пандемии, в условиях, когда многие ложные ощущения определенности исчезли, когда многие надежды были преданы, когда над нашими сердцами довлеет ощущение оставленности».

Ватикан сам находится в изоляции, которая, в основном, напоминает ситуацию в Италии, где с начала эпидемии коронавируса 21 февраля скончались более 15500 человек.

В Италии зарегистрировано около 125 тысяч инфицированных, в Ватикане – семь. Тесты на коронавирус, взятые у папы и его ближайших помощников, дали отрицательный результат.

«Переживаемая нами трагедия призывает нас серьезно относиться к серьезным вещам, и не увлекаться теми, которые имеют меньшее значение, вновь открыть для себя, что жизнь бесполезна, если ее не использовать для служения другим. Ибо жизнь измеряется любовью», – сказал Франциск в воскресенье.