В Беларуси постепенно прекращается плановая стоматологическая помощь

В Беларуси постепенно прекращается плановая стоматологическая помощь1
- 5.04.2020, 20:40
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С субботы можно рассчитывать только на экстренное лечение.
Минские стоматологии перестают оказывать плановую помощь пациентам. С субботы 4 апреля можно рассчитывать только на экстренное лечение, передает «Белсат». Как будут работать врачи в новых условиях?
C понедельника – за свой счет
В пятницу 3 апреля в телеграм-канале NEXTA появился приказ комитета здравоохранения Мингорисполкома. Стоматологов призывают прекратить плановую медицинскую помощь, а принимать пациентов только в экстренных ситуациях.
В субботу 4 апреля подобное объявление вывесили в 5-й минской стоматологической поликлинике. В регистратуре нам сообщили, что в субботу пациентов по талонам еще принимали, но впредь помощь приостанавливается.
В частной беседе одна из врачей отметила, что большинство стоматологов отправили в отпуск за свой счет. Пока что минимум на неделю.
Другой врач, работающая в одной из столичных стоматологических поликлиник, рассказала, что «ей придется месяц побыть тунеядкой». По ее словам, в поликлинике оставили несколько врачей на смену, всем остальным предложили или взять отпуск, или уйти за свой счет.
«Коронавирус очень ударил по финансовой стороне стоматологов»
Такие меры объявлены не только в Минске. Гродненские стоматологи говорят, что у них с понедельника также приостановили плановый прием.
«Работаем преимущественно по острой боли, но с понедельника. Обычные приемы, возможно, будут уже приостановлены. Работать останутся только хирурги. Стоматологи и фельдшеры могут за собственный счет уходить в отпуск хоть сейчас. Если пациенту действительно очень больно, мы будем помогать. Но когда доктор поймет, что человек имитирует боль – в приеме будет отказано», – рассказал стоматолог-хирург, работающий в одной из государственных стоматологических клиник в Гродно.
«Частники уходят на карантин, понимая, какую опасность может нести коронавирус. Мы работаем в близком контакте с пациентом, а потому, если упаси боже у пациента будет COVID-19, то он передастся и стоматологу. Конечно, по бизнесу ситуация ударила сильно, карантин еще больше подкосит финансовую сторону частных стоматологов. Но что поделаешь, я не могу рисковать здоровьем старых родителей, жены и ребенка», – объясняет стоматолог из Гродненского частного кабинета.
В районных центрах пока что никого за свой счет не отправляют. Врач, работающая в небольшом райцентре Минской области, сообщила, что с понедельника им рекомендуется отмежевать плановую помощь.
«Но мы не можем кому-то отказать в помощи. За свой счет никого не отправляли. В понедельник пойду на работу как обычно», – рассказывает она.
Стоматология и COVID-19
Из-за специфики своей профессии стоматологи много работают со слизистыми пациентов, поэтому не менее других врачей рискуют заразиться COVID-19.