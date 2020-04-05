В Беларуси постепенно прекращается плановая стоматологическая помощь 1 5.04.2020, 20:40

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С субботы можно рассчитывать только на экстренное лечение.

Минские стоматологии перестают оказывать плановую помощь пациентам. С субботы 4 апреля можно рассчитывать только на экстренное лечение, передает «Белсат». Как будут работать врачи в новых условиях?

C понедельника – за свой счет

В пятницу 3 апреля в телеграм-канале NEXTA появился приказ комитета здравоохранения Мингорисполкома. Стоматологов призывают прекратить плановую медицинскую помощь, а принимать пациентов только в экстренных ситуациях.

Фото: «Белсат»

В субботу 4 апреля подобное объявление вывесили в 5-й минской стоматологической поликлинике. В регистратуре нам сообщили, что в субботу пациентов по талонам еще принимали, но впредь помощь приостанавливается.

В частной беседе одна из врачей отметила, что большинство стоматологов отправили в отпуск за свой счет. Пока что минимум на неделю.

Другой врач, работающая в одной из столичных стоматологических поликлиник, рассказала, что «ей придется месяц побыть тунеядкой». По ее словам, в поликлинике оставили несколько врачей на смену, всем остальным предложили или взять отпуск, или уйти за свой счет.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

«Коронавирус очень ударил по финансовой стороне стоматологов»

Такие меры объявлены не только в Минске. Гродненские стоматологи говорят, что у них с понедельника также приостановили плановый прием.

«Работаем преимущественно по острой боли, но с понедельника. Обычные приемы, возможно, будут уже приостановлены. Работать останутся только хирурги. Стоматологи и фельдшеры могут за собственный счет уходить в отпуск хоть сейчас. Если пациенту действительно очень больно, мы будем помогать. Но когда доктор поймет, что человек имитирует боль – в приеме будет отказано», – рассказал стоматолог-хирург, работающий в одной из государственных стоматологических клиник в Гродно.

«Частники уходят на карантин, понимая, какую опасность может нести коронавирус. Мы работаем в близком контакте с пациентом, а потому, если упаси боже у пациента будет COVID-19, то он передастся и стоматологу. Конечно, по бизнесу ситуация ударила сильно, карантин еще больше подкосит финансовую сторону частных стоматологов. Но что поделаешь, я не могу рисковать здоровьем старых родителей, жены и ребенка», – объясняет стоматолог из Гродненского частного кабинета.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В районных центрах пока что никого за свой счет не отправляют. Врач, работающая в небольшом райцентре Минской области, сообщила, что с понедельника им рекомендуется отмежевать плановую помощь.

«Но мы не можем кому-то отказать в помощи. За свой счет никого не отправляли. В понедельник пойду на работу как обычно», – рассказывает она.

Фото: Reuters Staff / Reuters / Forum

Стоматология и COVID-19

Из-за специфики своей профессии стоматологи много работают со слизистыми пациентов, поэтому не менее других врачей рискуют заразиться COVID-19.