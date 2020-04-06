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В Минск вернулись 60 застрявших в Индии туристов 

  • 6.04.2020, 7:46
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В Минск вернулись 60 застрявших в Индии туристов 
ФОТО: TUT.BY

Но в Индии еще остаются граждане Беларуси.

6 апреля в 2.20 в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет «Белавиа». На его борту были 105 пассажиров — из них больше половины белорусские туристы, застрявшие в Индии.

В МИД уточнили, что на борту порядка 60 белорусских граждан.

«Этот рейс авиакомпании «Белавиа» также вывез также граждан России, Украины и Таджикистана», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Индии остаются еще несколько белорусских туристов, МИД работает над их возвращением домой.

Напомним, с 4 апреля Россия прекратила вывоз своих сограждан из-за рубежа.


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