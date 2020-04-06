Россия приостановила железнодорожное сообщение с Беларусью 6.04.2020, 9:01

1,922

Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии коронавируса.

Ранее, в воскресенье, РЖД отменили поезда последнего международного сообщения — в Беларусь, до этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений, сообщает ТАСС.

Кроме того, временно закрыто сообщение и между городами РФ и Калининградом. Речь идет о поездах №30/29 Калининград — Москва отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград — Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Ранее БЖД сообщила, что временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург (из Бреста — с 5 апреля, из Санкт-Петербурга — с 6 апреля).Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной — Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдовой, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.