Коронавирус продолжает распространяться по регионам Беларуси 21 6.04.2020, 10:22

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иллюстрационное фото minsknews.by

Людей госпитализируют целыми семьями.

Новые подтвержденные из нескольких источников данные по регионам Беларуси по коронавирусу от Telegram-канала "Баста!". Редакция канала получила их вчера во второй половине дня и сегодня утром.

Брест.

"Пневмонии" возим в БЦГБ [Брестскую центральную городскую больницу], там их очень много, в областную больницу возим контакты. Вчера ночью возили контактных, в том числе, девочку, которая приехала из Витебска с короной, - сообщил работник "скорой помощи" из Бреста.

Могилев.

"Вчера вечером на Турова, 16 приехали три "скорых", группа в химзащите. Госпитализировали сразу целую семью", - пишет очевидец событий.

Славгород, Могилевская область.

"Женщина, сын которой вернулся с работы в России, была госпитализирована в терапевтическое отделение местной больницы с пневмонией, тест на коронавирус подтвердился. Госпитализированы четыре медика, работавших в эту смену, буфетчица, и, как контакт первого уровня, члены их семей, двое из которых дети", - пишет подписчица.

Информацию о госпитализации медиков подтвердил работник Славгородской центральной районной больницы. "Да, врачи ожидают тестов", - написал он.

Столбцы, Минская область.

"Центральная районная больница заполнена больными пневмонией, многих с симптомами коронавируса просто оставляют дома", - сообщил источник из Столбцов.

Гродно.

"Гродненская больница скорой медицинской помощи одно из своих отделений травмы (всего их три) переопределила для самоизоляции медицинских работников. Получается, что каждое дежурство внезапно может затянуться. Это, конечно, похвально, однако, при этом уже неделю она не принимает пациентов на плановую госпитализацию, только экстренные случаи", - пишет читатель из Гродно.

"В конце марта были госпитализированы в "инфекционку" контакты парня, который вернулся из Швеции и у которого официально подтвердили коронавирус. У двоих уже – положительный тест. Остальные ждут результатов", - пишет сотрудница Гродненской областной инфекционной клинической больницы.

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