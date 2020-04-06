В Варшаве открыли три современные станции метро 2 6.04.2020, 10:48

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Фото: naszemiasto.pl

Власти попросили людей не собираться на станциях в день открытия.

4 апреля в Варшаве состоялось открытие трех новых станций метро в районе Воля - "Плоцка", "Млынув" и "Князя Януша", сообщает tvn24.pl.

Первый поезд отправился по расписанию в 5:00, при этом городские власти просили горожан не собираться на официальное открытие, так как его не будет из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и введенных ограничений.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски заявил, что городские власти делают все, "чтобы общественный транспорт работал нормально".

Власти заявили, что открытие новых станций рассматривается как удобство, которым пассажиры смогут воспользоваться, чтобы добраться на работу, начиная с понедельника. При этом чиновники попросил из-за введенных ограничительных предписаний не собираться на станциях, когда они будут впервые открыты.