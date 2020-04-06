Санаторий под Ждановичами стал самым настоящим очагом эпидемии 14 6.04.2020, 11:13

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Фото: ТАСС

В Минске от коронавируса умер мужчина, который отдыхал в санатории «Пралеска».

В воскресенье вечером в Минске умер пациент с коронавирусом. Об этом редакции tut.by сообщила его дочь Марина. Мужчине было 70 лет. По просьбе семьи редакция не указывает его имя и фамилию.

Ранее Марина рассказывала журналистам, что с 5 по 21 марта ее отец отдыхал в санатории «Пралеска». Накануне отъезда мужчина почувствовал себя плохо, и родные забрали его домой.

— Когда папа приехал, температура у него была 38 градусов, он кашлял. Мы давали ему лекарства, но лучше не становилось, поэтому решили вызвать участкового врача.

Врач посоветовал сделать снимок. Снимок показал одностороннюю пневмонию.

— В четверг, 26 марта, папу госпитализировали в 3-ю больницу. Тест показал у него коронавирус, — рассказывает Марина. — В воскресенье отца перевели в инфекционную больницу.

Мужичина находился на ИВЛ.

Санаторий под Ждановичами стал настоящим очагом пандемии коронавируса. Ранее в СМИ обратились сотрудники санатория. Они говорят, что там выявили как минимум один случай коронавируса. По их словам, некоторые сотрудники сейчас как контактные в больнице или на домашней самоизоляции.