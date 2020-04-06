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Минздрав: В Беларуси зафиксировано 700 случаев коронавируса

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  • 6.04.2020, 11:31
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Минздрав: В Беларуси зафиксировано 700 случаев коронавируса

Согласно официальным цифрам умерли 13 человек.

Telegram-канал Минздрава заявил, что с момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицировано 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдениям медиков 634 человека, умерли 13 человек.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.


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