В Украине уроки для школьников будут транслировать по телевизору 2 6.04.2020, 13:48

1,170

40 педагогов из Киева фактически станут учителями для всей страны.

В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект Всеукраинская школа онлайн. Каждое утро в 10:00 в будние дни уроки будут транслировать украинские телеканалы, пишет nv.ua.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Зеленский попросил родителей следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и участвовать в познавательном контенте всей семьей.

«Остаемся дома! Учимся дома», — подчеркнул президент.