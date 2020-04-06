Минспорта: Все организованные туристы вернулись в Беларусь 6.04.2020, 14:58

Некоторые из самостоятельных туристов все еще остаются за границей.

Все туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, рассказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

— По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек — туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск, — рассказала она.

Телеграм-канал также сообщает, что некоторые из самостоятельных туристов, которые не пользовались услугами турфирм, все еще остаются за границей.

Напомним, по данным Минспорта на 19 марта, когда страны начали закрывать границы из-за пандемии, за рубежом находилось более 8 тысяч организованных белорусских туристов — это те люди, которые выезжали на курорты по путевкам. Из них около 6 тысяч в Египте, около 2 тысяч — в других странах.