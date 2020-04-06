закрыть
6 апреля 2020, понедельник, 15:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минспорта: Все организованные туристы вернулись в Беларусь

  • 6.04.2020, 14:58
Минспорта: Все организованные туристы вернулись в Беларусь

Некоторые из самостоятельных туристов все еще остаются за границей.

Все туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, рассказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

— По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек — туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск, — рассказала она.

Телеграм-канал также сообщает, что некоторые из самостоятельных туристов, которые не пользовались услугами турфирм, все еще остаются за границей.

Напомним, по данным Минспорта на 19 марта, когда страны начали закрывать границы из-за пандемии, за рубежом находилось более 8 тысяч организованных белорусских туристов — это те люди, которые выезжали на курорты по путевкам. Из них около 6 тысяч в Египте, около 2 тысяч — в других странах.


популярное за неделю

Мнение

Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель