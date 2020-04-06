Станет ли Беларусь первой страной, объявившей дефолт из-за эпидемии? 9 Денис Лавникевич

6.04.2020, 16:00

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Денег нет и не предвидится.

Всего за два месяца мировая экономическая реальность поменялась так, что сегодня для уважающего себя государства объявить дефолт уже совсем не стыдно. Война долги списывает, а экономический пейзаж планеты после пандемии COVID-19 будет очень похож на послевоенный. Станет ли Беларусь первой страной, объявившей дефолт из-за эпидемии?

Дефолт уже не пугает

Бизнес не зря изобрел для себя такую отмазку, как «обстоятельства непреодолимой силы», более известные как «форс-мажор». Никто не будет требовать вернуть кредит, если он был потрачен на строительство фабрики, которую потом разрушило землетрясение. Т.е. требовать, конечно, могут - но отдавать не будут на вполне законном основании. Или если государство из-за эпидемии закрыло границы, а у перевозчика в многокилометровых очередях сгнила свежая рыба, никто с него не будет через суд взыскивать убытки: подобные ситуации обычно прописываются в контрактах на поставку.

А как быть стране, для которой в один момент закрылся кормивший ее транзит? Здесь мы вступаем на скользкую тропу юридических дефиниций. Потому что ни у кого нет однозначного ответа на вопрос, может ли государство ссылаться на понятие форс-мажора так же, как коммерческая фирма. Но ответ на этот вопрос чрезвычайно важен для Беларуси.

Разбираемся с внешним долгом

На 1 февраля 2020г. внешний государственный долг Беларуси составлял $16,9 млрд. Общий долг страны (государственный + организаций) превысил $40 млрд. Как следует из статистики обслуживания внешнего долга, которую публикует Нацбанк, в 2019г. Беларусь отдала кредиторам $6,372 млрд. Из них $4,948 млрд пошло на выплату основного долга, а $1,424 млрд - на платежи по процентам. Для сравнения: в 2018-м платежи всей экономики по внешним долгам составили $7,199 млрд, из которых $5,671 млрд - в счет погашения основного долга, а $1,528 млрд - проценты. Вообще же с 2012г. долговая нагрузка на экономику не опускается ниже $6 млрд.

В 2019г. сектор госуправления (Минфин + местные власти) выплатил по внешнему долгу $2,328 млрд, в т.ч. по основной части - $1,511 млрд, по процентам - $817 млн.

Официальная статистика также позволяет дать оценку предстоящих выплат по внешним долгам. Нацбанк определяет четыре основных сектора - госуправления (Минфин), центрального банка (НБ РБ), депозитных организаций (банки) и другие организации (нефинансовая часть экономики).

Если свести все данные из отчета, то получится, что в нынешнем году выплаты по внешнему долгу достигнут $6,6 млрд. Из них по основному долгу платежи составят $5,5 млрд, по процентам - $1,1 млрд. Внешний долг к выплате у сектора госуправления предварительно оценивается в $2,480 млрд; из них $1,653 млрд - погашение основного долга, $827 млн - проценты.

Идем дальше. Нацбанк должен выплатить в 2020г. внешним кредиторам $161 млн, коммерческие банки - $1,056 млрд, из которых $993 млн - основной долг, $63 млн - проценты. Впрочем, здесь не учтены краткосрочные обязательства банков в виде наличной валюты и депозитов.

Наконец, самое важное - и самое проблематичное. Предприятия реального сектора должны отдать в 2020г. внешние долги в сумме $2,930 млрд, в т.ч. по основной части - $2,726 млрд, по процентам - $204 млн. И это опять же без учета торговых кредитов и внесенных авансов.

Денег нет и не предвидится

Белорусская железная дорога потеряла пятую часть грузоперевозок. Объем грузоперевозок - один из лучших индикаторов экономического положения любой страны. Биржевые аналитики знают: сокращение грузоперевозок - первый признак скорой беды. Дальше уже идут сокращение потребления и первичные обращения за пособиями по безработице.

За два первых месяца нынешнего года грузоперевозки БелЖД обвалились более чем на 21%. Как говорится во внутренних документах компании, причиной стал не только международный карантин в связи с коронавирусом - сказалось и отсутствие экспортных контрактов у калийщиков и нефтепереработчиков. А из-за COVID-19 обрушились и пассажирские перевозки.

Тем временем склады снова забиты: к 1 марта запасы готовой продукции в промышленности достигли максимума за пять лет - на BYN5,754 млрд. За скользящий год (12 месяцев) денежная оценка складов выросла на 18,8%. По отношению к месячному объему выпуска запасы составили 83,5% (против 65,1% на 1 марта 2019г.).

И ко всему этому агентство Reuters 27 марта сообщило, что начало поставок нефти из РФ в Беларусь в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с «Белнефтехимом» из-за сохраняющихся разногласий.

Проблема в том, что Минск хочет большую часть объема получать по-прежнему от группы «Сафмар», а остальные российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя.

Совмин платить не хочет

23 марта первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь рассматривает возможность реструктуризации части внешнего долга. Соответствующие предложения у правительства уже имеются.

«Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга, - сказал первый вице-премьер. - Обсуждались только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ). Никакого дефолтного состояния. Все обслуживание долга идет в обычном режиме. Евробондов это тема вообще не касается».

В качестве примера, пишет БелТА, Крутой привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в т.ч. на ликвидацию последствий коронавируса. «Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать», - отметил чиновник.

Так или иначе, но ранее запретное для белорусских чиновников слово «дефолт» прозвучало. Пусть и в контексте отрицания. Но сюда еще накладывается недавний неудачный опыт: 2 марта Минфин начал road show в США и ЕС нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро. Однако по итогу размещение евробондов отложили на неопределенный срок из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Правительству пришлось попрощаться с планами привлечения инвестиций более чем на $1 млрд.

Даже реструктуризация части внешнего долга, о которой сказал Крутой, - довольно рискованная операция. Профессионалы прочитали посыл очень точно: «Денег в бюджете нет, мы готовы объявить дефолт». Здесь важно понимать: по мере того как обесценивается рубль, растет и сумма внешнего долга - в рублевом выражении, но намного ли от этого легче?

Девальвация рубля и падение экономики подтолкнули госдолг вплотную к опасной отметке в 40% ВВП. Почти 80% совокупного госдолга номинировано в долларах. Неважно, какой дефолт готово допустить белорусское правительство: неполный, частичный, или еще какой-то - это все равно дефолт. С иностранными инвестициями можно будет попрощаться сразу и надолго. Очевидно, что теперь Беларусь вступает в долгий и сложный диалог с крупнейшими кредиторами - прежде всего с Россией и Китаем. Очень вероятно, что расплачиваться придется кусочками суверенитета - больше активов не осталось.

Что дальше?

Если ситуация с пандемией COVID-19 будет развиваться прежними темпами, уже через месяц-другой мы увидим парад суверенных дефолтов. Тогда и Беларусь сможет «с чистой совестью» заявить об отказе от своих долговых обязательств.

А такое вполне реально. Более того, даже в США, где эпидемия сейчас «на взлете», уже осторожно заговорили об отказе от своего знаменитого госдолга. Конечно, мировая финансовая система в таком случае сразу рухнет… Или нет? США уже подготовили законопроект о введении цифрового доллара на основе технологии блокчейн. Китай заканчивает последние приготовления к переходу на цифровой юань. Нельзя исключать, что уже к концу нынешнего года вся мировая денежная система станет совсем другой.

Денис Лавникевич, «БелГазета»