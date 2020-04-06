Завершилось резонансное дело об убийстве журналиста в Словакии 1 6.04.2020, 17:18

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Мирослав Марчек

Фото: tasr.sk

Признавший вину получил 23 года тюрьмы.

Суд Словакии приговорил бывшего военного Мирослава Марчека к 23 годам тюрьмы убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты в феврале 2018 года, передает «Радио Свобода».

Марчек не присутствовал при вынесении приговора. Ранее он признал свою вину.

По делу об убийстве в конце декабря прошлого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы Золтан Андруско. Суд назвал его посредником в преступлении. В ходе процесса признал вину и заключил сделку со следствием.

Куцияк и его невеста были застрелены в собственном доме недалеко от Братиславы. В последнем материале, над которым журналист работал перед смертью, он расследовал связи приближённых тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией.

Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его неоконченной статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации в Словакии и привели к политическому кризису в стране. Он закончился отставкой правительства.

Также Куцияк расследовал деятельность компаний, связанных со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако никаких мер принято не было.