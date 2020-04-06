Марс оказался творением сразу нескольких планет-младенцев 1 6.04.2020, 17:32

1,462

Такой вывод сделали ученые, изучив марсианскую кору.

Наша вселенная не всегда была тихой и мирной. Миллиарды лет назад, вокруг Солнца было бесчисленное множество частиц материала: пыль, газ, мини-планеты и космические камни. Гравитация стягивала вместе разные материи, и таким образом планеты начали обретать форму, как сгустки перемешанной породы. Именно такой теории придерживаются некоторые учёные, пишет «Популярная механика».

«Мы даже не планировали проверять всю эту штуку», — заявила Джессика Барнс, космохимик из Аризонского университета. «Но результаты, которые мы получили из коры Марса, заставили нас вернуться назад и посмотреть на эту гипотезу».

Всё началось с анализа водорода в марсианской коре. Исследовательская группа считает, что простейшие и наиболее распространённые атомы во вселенной, атомы водорода, являются ключом к пониманию формирования планеты. Учёные решили сравнить распределения обычного водорода с распределением дейтерия (атом с двойным наполнением: протоном и нейтроном). Для этого они углубились в научную литературу, ища водородные измерения образцов марсианских пород, которые возникли под корой в мантии. Разные группы глубоководных пород различались не только по элементам, но и по тому, сколько вариантов разного водорода они содержали.

Далее учёные проанализировали два метеорита, которые упали на Землю. Оба объекта датируются от миллиарда до 4,4 миллиарда лет. Команда обнаружила значительные различия между этими двумя породами. Обе линии доказательств показали, что глубоко под поверхностью есть два различных типа горных пород, оставшихся от небольших планет, которые и образовали Марс.

Теперь, исследователи собираются работать над созданием концепции первых дней существования Марса. Такие модели могут быть полезны для выяснения того, как образовались все скалистые планеты Солнечной системы.