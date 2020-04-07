Минчанка - контакт первого уровня: Лежу в больнице и это реальный кошмар 46 7.04.2020, 7:39

88,246

Фото: Reuters

Что на самом деле сейчас происходит в белорусских больницах.

Ирина, 50-летняя жительница Минска, 22 марта была госпитализирована как контакт первого уровня в 3-ю городскую клиническую больницу. До этого она находилась в госпитале МВД, а сейчас - в 10-й больнице.

Ирина подробно рассказала телеграмм-каналу "Баста" свою историю:

- Я заболела 24 февраля, у меня появились первые симптомы. Сначала першение в горле, причем, оно было просто невменяемым, горло просто горело. Затем появилась очень сильная усталость и слабость. Слабость была такая, что я просто даже не могла сесть за руль машины, понимала - плохая реакция. Появилась одышка, боль в груди, такое чувство было, что сдавлена грудь. Я даже сама себе, идя по улице, говорила: "Нет, нет, нет, Ира, только не пневмония".

Утром 1 марта мне стало плохо, я стала задыхаться. Вызвала "скорую", меня привезли в госпиталь МВД. Положили в отделение, в обычную палату, началось лечение. Понимала, что мне очень-очень плохо. Я не первый раз болею пневмонией и эти ощущения, которые были у меня, просто не возможно описать. Я не могла ходить. Собственно и сейчас, когда хожу, у меня очень сильная одышка.

Меня лечили неплохим курсом антибиотиков, я лежала с 1 по 16 марта там, в госпитале МВД. Потом, за пару дней до выписки, моя одышка стала такой, что вот ты идешь и понимаешь, что не хватает воздуха. Об этом неоднократно говорила врачу, на что мне отвечали, что это последствия пневмонии.

16 марта мне сделали снимок. Сказали, пневмония рассосалась, но я по своему состоянию чувствовала, что нет, все равно что-то с легкими не так, но меня выписали. На утро 17 марта я просыпаюсь дома и не могу встать на ноги, потому что у меня в ноге воспалился лимфоузел так, что не могла ходить. Вызывала врача из поликлиники МВД, прописали лекарства, дали больничный.

18 марта я снова вызвала скорую. Приехали, послушали, сказали, что у меня слева слабое дыхание и прослушиваются единичные хрипы. Я сказала, что только что выписалась, показала эпикриз, на что мне сказали собираться. Меня повезли в 4-ю больницу. Там мне снова сделали рентген, который ничего не показал. Единственное, что врач мне сказала: " У вас атипичная пневмония". Отправили домой.

Дома я понимаю, что мне все равно плохо, не могу ходить и задыхаюсь от того, что мне не хватает кислорода. Когда мне делали сатурацию, было видно что показатели насыщения крови кислородом занижены. Я все равно попыталась взять себя в руки, решила выйти на улицу и сходить в магазин. По дороге я чуть не потеряла сознание от слабости. Сначала ты просто идешь, потом начинает кружится голова, темнеет в глазах. Если бы там не было стены, на которую оперлась, я бы там наверное и "поехала" бы.

Опять вызываю скорую, скорая приезжает и решает, куда меня везти. От госпиталя МВД я категорически отказалась. На вопросы о тестах я ответила, как есть - тесты не брали. Послушали - хрипы. В итоге меня привезли в 3-ю больницу.

Опять делают рентген, на снимке - пневмония в стадии разрешения, делают сатурацию, та еще ниже, врач сказал, что как у 95-летнего старика, хотя мне 50 лет, я веду активный образ жизни.

Меня кладут, начинают обследовать. Я говорю врачу о том, что не могу ходить, что у меня сильная одышка, кружится голова, слабость. В итоге мне делают КТ легких, которое показало, что повреждены некоторые отделы.

28 марта я начала задыхаться в 3-й больнице, меня опять отправили на рентген, который опять ничего не показал, и тогда мне взяли первый мазок за всю мою болезнь. Результат был отрицательный.

У меня была платная палата, это было мое условие, потому что я хотела быть одна, но палата двухместная. Ко мне положили женщину, старше 60 лет, с постоянным кашлем. Заведующая сказала не бояться. У нее, мол, ничего страшного, просто тромбоэмболия.

Эта женщина постоянно кашляла, ей лечили тробмоэмболию. позавчера у нее поднялась температура до 38. Сутки я с этой женщиной находилась в одной палате, пока ее не увезли в районе часа ночи. Меня увезли немного позже.

Сейчас я уже в 10-й больнице. Врач меня до сих пор не смотрел, осмотр был только в приемном покое, где взяли кроме этого еще раз мазки.

Это просто жесть... Я вообще очень сильная по своей натуре, но сейчас мне уже становится страшно, честно говорю. Не представляю, что происходит в моих легких. Меня возили в центр фтизиатрии в Новинках, там врач смотрел КТ, опять делали сатурацию, она 89, это очень плохой показатель. Меня привозят после консультации, я говорю заведующей, что, мол, так и так, а она мне - приходите и дышите кислородом в процедурный кабинет.

Сегодня вывезли оттуда 13 человек. вы можете себе представить? Только из этого отделения. Конечно, они не все заразные, часть была контактами первого уровня, как я, меня перевезли в 10-ю, остальных, всех кто заболел, увезли в 4-ю.

Просто ужас, что здесь происходит. Это реальный кошмар.

В 10-й больнице сейчас не происходит ничего, вот меня закинули в палату, и я тут лежу одна. Пять коек, на одной из них я.

Мне нужно препараты от давления принимать постоянно, но ничего нет. Сыну я приходить запретила, потому что у меня мама дома больна онкологией, чтобы от меня к ней не принес заразу. Если она заразится, то сразу у меня в семье похороны будут... Сегодня я, наконец, получила лекарства. А так, ко мне никто не приходит, ни врач, никто. Вот лежишь ты тут, ну и лежи. Не умерла - ну и хорошо. Все.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.