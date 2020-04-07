За сутки коронавирусом в мире заболело еще 73 тысячи человек 7.04.2020, 7:35

Умерло с начала пандемии уже более 74 тысяч.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 347 235 человек. Умерло с начала пандемии 74 767.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 73 142 человека. Больше всего заразилось в США — 30 331 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 229 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 255 человек. Затем идут Франция (833), Испания (700), Италия (636), Великобритания (439).