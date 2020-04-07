Вспышка коронавируса в Могилевской области: людей массово забирают в капсулах 16 7.04.2020, 7:57

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Могилевская инфекционная больница

Фото: «Белсат»

В больницах и поликлиниках - толпы пациентов, волнение растет.

На 6 апреля в Могилевской области насчитали 16 только официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Такую информация сообщают «Могилевские ведомости» со ссылкой на слова начальника Главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, передает «Белсат».

Причем 10 человек – это контакты первого уровня, которые были в медицинских учреждениях области. На сегодняшний день госпитализированы 179 человек: часть остается в Могилевской инфекционной больнице, а часть – в Бобруйской центральной больнице. Случаи коронавируса были зарегистрированы в Кричеве, Славгороде, Бобруйске, Могилеве и Могилевском районе.

Вход на территорию больницы запрещен, передачки принимаются на КПП

Вход на территорию Могилевской инфекционной больницы запрещен. Из-за калитки хорошо видно, что люди в костюмах завозят в больницу каталку с боксом для случаев коронавируса. Пациента доставили машиной скорой помощи. На воротах-информация с телефонами отделений, чтобы родственники могли узнать о состоянии пациентов. Напротив входа припаркованы автомобили, в том числе и с номерами Витебского региона.

Могилевчане прислали в группу «Могилев Live» фото, как такая же бригада в защитных костюмах 5 апреля забирает человека в боксе на улице Турова. За процессом следил сначала весь дом, а затем и весь город, ведь фото и видео попали в социальные сети.

Сегодня в том доме на улице Турова, из которого забирали людей в боксе, вымыли хлором подъезды. Соседи отмечают, что в таком боксе забрали несколько человек. Этот случай повлияли как на их спокойствие, так и на спокойствие всего города.

При этом людям не объяснили, как себя вести в ситуации, когда из твоего дома забрали пациентов с подозрением на коронавирус. На подъезде висит только одно объявление – от центра социального обслуживания населения Ленинского района. В нем сообщается о возможности помощи в приобретении товаров людям пожилого возраста и людьми с инвалидностью.

Бригада скорой забирает человека с подозрением на COVID-19 по улице Гришина в Могилеве. Фото: Могилев Live

В социальных сетях стали появляться снимки и бригад дезинфекции. Сначала их заметили на улице Непокоренных, а затем на Гришина. По последнему адресу соседи также заметили, как бригада скорой помощи выносит из дома человека в боксе.

Специфическая атмосфера царит и в поликлиниках. На входе в поликлинику № 8 появилась женщина, которая каждого пациента встречает обращением: «С каким вопросом вы к нам пришли?» На что у пациентов возникает разная реакция – от спокойной до скандальной. А в поликлинике № 12 врач общей практики ведет повторный прием пациентов с черного входа.

«При входе в поликлинику разворачивают в отдельный кабинет, прием в который ведется с улицы: это значит, что все люди – и больные, и не очень – остаются снаружи. Принимает один доктор, толпа растет, волнения поднимаются. Я был в очереди более полутора часов», – сказал один из пациентов.

Людей, которые уже на больничном, в поликлинике № 12 принимают с отдельного входа. Фото « Белсат»

Получить официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и здоровья журналистам не удалось. Главврач была на заседании в облисполкоме, а ее заместитель Алла Булай отказалась сообщать конкретные цифры и посоветовала всю актуальную информацию искать на сайте Минздрава.