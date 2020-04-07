Американские врачи обнаружили влияние популярной прививки на заражение коронавирусом 35 7.04.2020, 8:07

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Исследование провели эпидемиологи из Техасского университета.

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Irish Times со ссылкой на исследование.

Ученые сравнили показатели распространения и смертности от коронавируса и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион.

При этом уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами вакцинации от туберкулеза и 40 на один миллион в странах без такой программы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 1 миллиона 346 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 74 тысяч скончались, еще 276 тысяч человек вылечились.