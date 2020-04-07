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Из-за коронавируса Минская «инфекционка» практически заполнена

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  • 7.04.2020, 9:26
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Из-за коронавируса Минская «инфекционка» практически заполнена
Фото: ТАСС

Больница работает в особом режиме.

Инфекционная больница в Минске сейчас работает в особом режиме. Каждый день определяются новые рекомендации, перераспределяется поток пациентов, пишет «Минск-Новости».

Заместитель главного врача по врачебной части Минской городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин рассказал, что сегодня «инфекционка» работает в особом режиме.

«Наша клиника сейчас переориентирована. Мы работаем, по сути, только на СOVID-19. медучреждение рассчитано на 200 мест и уже почти заполнено», – рассказал Вельгин.


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