Коронавирус: в США более 10000 жертв, в Испании 13000, в Италии 16000 2 7.04.2020, 10:33

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Фото: Getty Images

За последние сутки в мире скончались 4740 человек.

В США число смертельных случаев в результате заражения коронавирусом, согласно подсчетам агентства Reuters, в понедельник, 6 апреля, превысило 10 тысяч. По данным сайта мировой статистики, ведущего подробный раздел "Коронавирус", вечером в понедельник в США было 362 тысячи зараженных. За прошедшие сутки прибавилось 26 тысяч, сообщает "Радио Свобода".

США занимают третье место в мире по количеству жертв заболевания. Больше – только в Испании (13 тысяч) и Италии (16 тысяч).

Медицинские эксперты Белого дома допускают, что жертвами эпидемии в США могут стать от 100 до 200 тысяч человек – даже при соблюдении ограничительных мер.

За последние сутки в мире скончались 4740 человек из-за последствий заражения коронавирусом.