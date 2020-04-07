Коронавирус охватил как минимум шесть районов Витебской области 2 7.04.2020, 10:46

5,410

Наибольшее количество пациентов с COVID-19 — в самом областном центре.

Люди, инфицированные коронавирусом, были обнаружены как минимум в шести районах Витебской области. Об этом пишет сайт «Народныя навіны Віцебска», где проанализированы сообщения официальных региональных газет.

Пресс-служба Министерства здравоохранения не уточняет, где были обнаружены пациенты с коронавирусом: официальная статистика указывает только области и столицу.

Согласно «Народным навінам Віцебска», наибольшее количество пациентов с COVID-19 — в самом областном центре: по состоянию на 3 апреля в Витебске и Витебском районе было не менее 70 пациентов с коронавирусом (только по официальным данным).

О первом пациенте с коронавирусом в Бешенковичском районе стало известно 25 марта. РНК-тест на коронавирус был взят 19-го. После этого официальной информации о районе больше не появлялось.

По состоянию на 6 апреля в Шумилинском районе насчитывается 5 человек, инфицированных COVID-19.

По состоянию на 4 апреля в Оршанском районе зарегистрировано столько же больных коронавирусом.

Как сообщает сайт gorod214.by со ссылкой на официальных лиц, в Новополоцке было выявлено четыре случая коронавируса (один пациент уже вылечился), а в Полоцком районе — три.

По данным на 3 апреля, один пациент с коронавирусом находится в Ушачском районе.