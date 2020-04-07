Эпидемия коронавируса в России вышла на новый уровень 2 7.04.2020, 11:33

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Фото: РИА «Новости»

Число заражений COVID-19 в стране за сутки впервые превысило тысячу человек.

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это рекордное число выявленных случаев заболевших COVID-19 в стране за сутки, передает РБК.

Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у троих человек в Карачаево-Черкессии.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (69 зараженных) и Подмосковье (67 заболевших), затем Брянская и Калининградская области, где коронавирус диагностировали у 35 и 29 человек соответственно. В каждом из оставшихся регионов, где обнаружили заболевание, меньше 20 зараженных.

Для борьбы с коронавирусом президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля, допуская при этом, что срок могут сократить при благополучном развитии ситуации. В Москве, Подмосковье и других регионах действует режим обязательной самоизоляции. За его нарушение предусмотрены штрафы: от 15 тыс. до 40 тыс. для граждан, до 500 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн для предпринимателей. При этом, если нарушение карантина привело к сбоям в работе объектов жизнеобеспечения, граждан могут наказать на сумму до 400 тыс. руб., юрлица — до 10 млн руб. Помимо этого, за пренебрежение самоизоляцией и фейки о коронавирусе ввели уголовную ответственность.