В Швеции от коронавируса за сутки умерло 76 человек

В Швеции от коронавируса за сутки умерло 76 человек3
- 7.04.2020, 11:59
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Всего в стране с начала эпидемии заразилось 7206.
В Швеции от коронавируса за последние сутки умерло 76 человек. Заразилось за последние 24 часа в этой скандинавской стране 376 человек. Об этом говорят данные сайта worldometers.info.
Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии - 7206 человек. Умерло с начала эпидемии 477.
Белорусские власти любят приводить в пример Швецию, которая не вводила таких жестких карантинных мер, как другие европейские страны, но ситуация в Беларуси с коронавирусом обстоит намного хуже.